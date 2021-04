Celle, la minoranza: "Strutture disponibili per cittadini poche e trascurate: come affrontiamo l'estate?"

Nastri delimitanti sparsi quasi ovunque. Spazi per lo svago e il relax, in particolare dei più piccoli, sempre minori e trascurati.

Questa la situazione che il gruppo "Uniti per Celle" descrive nella cittadina del levante savonese pensando all'immagine che la stessa potrebbe offrire durante la stagione turistica.

Eppure con una "campagna vaccinale in crescita su tutto il territorio nazionale" che potrebbe concedere di trascorrere una serena estate, al contempo potrebbero essere ancora limitati, anche per timore, i viaggi internazionali facendo si che "i turisti si concentreranno maggiormente sulle mete italiane".

"Potrebbe essere un'occasione per rilanciare la qualità dell’offerta del nostro paese a vocazione turistica, in particolar modo quella per le famiglie: Celle Ligure era e dovrebbe essere la 'Città dei Bambini'" si legge nel testo presentato dal capogruppo Remo Zunino.

I servizi igienici inutilizzabili e i molti giochi rotti o rimossi di Pineta Bottini, dove alcune opere “Land Art” sono state abbattute, o dei giardini di Sanda, dove anche i percorsi non sono ben evidenziati o danneggiati; i giardini Mezzano, non utilizzabili per il cantiere sul Rio Santa Brigida; i giardini dei Piani in parte non agibili e con pochissimi giochi; l'ex Minigolf ancora in ristrutturazione; le vie di accesso al mare transennate da mesi se non anni, quali quelle della spiaggia prima di cala Cravieu, di fronte alla Biblioteca, per accedere a San Bastian; l'illuminazione sul Lungomare Pertini danneggiata sia nella galleria che nella piazzetta.

Queste le principali aree che il gruppo di opposizione segnala con un alto livello di incuria nella sua interrogazione per sapere come l'amministrazione Mordeglia "intenda agire e con quali tempi per garantire una situazione del verde e dei giardini accettabili per la stagione estiva che sta per iniziare".

"E' evidente che le strutture disponibili sia per la cittadinanza che per i turisti sono pochissime e fortemente trascurate" concludono dalla minoranza.