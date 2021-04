Ad Andora via alle vaccinazioni nella farmacia comunale: Molino Nuovo è la seconda in tutta la Liguria

"È il risultato di un lavoro di squadra, che ha permesso alla Farmacia Valmerula di Andora di essere inserita tra le 10 Farmacie della provincia di Savona quali Punti di Vaccinazione Territoriale del secondo turno: questa mattina ci hanno confermato che le somministrazioni inizieranno da metà maggio, appena saranno disponibili le dosi - ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis - Mi complimento con il Presidente e delegato alla Sanità Daniele Martino che ha seguito tutti i passaggi della pratica, fino all'ottenimento di questo importante risultato. All'Avvocato De Nicola e ai suoi collaboratori la gratitudine dell'Amministrazione per aver messo a disposizione dei cittadini la Farmacia Comunale ed avere seguito tutto l'iter tecnico di idoneità con Federfarma e Regione Liguria. Un lavoro prezioso ed essenziale, visto che altri progetti proposti sul territorio di Andora erano naufragati per l'indisponibilità di alcuni medici di base che hanno preferito vaccinare in comuni limitrofi".

"Già nei prossimi giorni, i ragazzi della Protezione Civile allestiranno l'area antistante la farmacia comunale di Molino con una apposita struttura ampia oltre 25 metri, suddivisa in tre spazi idonei alle vaccinazioni, che sarà illuminata e sottoposta a sanificazione almeno quotidianamente - ha dichiarato Daniele Martino - Ringrazio anticipatamente anche i militi della Croce Bianca, con la quale mi sono subito attivato per stilare una regolare convenzione per questo prezioso servizio prestato dai suoi volontari; la struttura è a completa disposizione anche dei medici di base di Andora che si rendessero disponibili a inoculare i vaccini nel Comune in cui hanno lo studio".