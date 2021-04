Albisola Superiore, suolo pubblico gratuito per i pubblici esercizi

Burocrazia zero per maggiori spazi di occupazione gratuita di suolo pubblico ai pubblici esercizi: approvata questo pomeriggio la proroga automatica.

Con la deliberazione di giunta comunale di Albisola Superiore di giovedì 22/04 si è recepito quanto previsto dalla normativa vigente in materia (DL 31/2020 "Rilancio Italia", DL 13/72020 "Ristori" e il DL 41/2021 "Sostegni") relativamente alle procedure semplificate per le richieste e alle esenzioni del Canone Unico (nella fattispecie il pagamento del suolo pubblico ex TOSAP) fino al 30/06/2021 per i pubblici esercizi.

"La nostra amministrazione, dopo la scelta già effettuata lo scorso anno, ha deciso di rinnovare anche per quest'anno a partire da lunedì 26 aprile la possibilità da parte dei pubblici esercizi di ampliare le superfici di suolo pubblico già autorizzate esentando dal pagamento del canone fino al 31 ottobre 2021" spiega l'assessore al Turismo e Commercio Luca Ottonello.

"A tal fine, anche per quest'anno, per andare incontro a tutti i pubblici esercizi che ne abbiano la possibilità in termini di spazi e laddove è consentito dal codice della strada, le ZTL del centro storico di Superiore e di Capo diverranno aree pedonali interdette al transito con queste modalità: via della Rovere: tutti i giorni dalle 12.30 alle 15 e dalle 18 fino agli orari previsti dalle norme vigenti; via Colombo/Via Don Natale Leone: dalle 12.30 alle 15 e dalle 18 fino agli orari previsti dalle norme vigenti".

"Le attività che l'anno scorso hanno fatto richiesta sono automaticamente autorizzate anche per il 2021 secondo la metratura e gli spazi già deliberati. Per le attività che volessero fare nuova richiesta di spazio pubblico esterno e/o ampliamento della superficie di suolo pubblico già concessa può presentare nuova richiesta via PEC o al Protocollo comunale (esente bollo e diritti d'istruttoria). L'istanza verrà valutata dal corpo di polizia municipale. Vengono esentate dal pagamento del Canone unico anche le attività con occupazione di suolo pubblico permanenti (ex TOSAP permanente) per il periodo 1 luglio - 31 ottobre 2021".

"Dalla necessità emersa lo scorso anno, è nata una buona soluzione efficace per dare una risposta concreta alle attività economiche nonché in prospettiva turistica da confermare anche per quest'anno - conclude Ottonello - Come assessore al Turismo e Commercio ho seguito da vicino quest'operazione perchè si tratta della prima opportunità a disposizione delle amministrazioni locali di sostenere direttamente gli esercenti e aiutarli a ripartire ora che la situazione pandemica e lo Stato lo consentono gradualmente. Inoltre, dinanzi alla necessità emersa lo scorso anno, è nata una buona soluzione efficace per dare una risposta concreta alle attività economiche nonché in prospettiva turistica da confermare anche per quest'anno".