Settimana fresca e con un po' di pioggia sulla Liguria

Dopo il fine settimana del 25 aprile che ha garantito bel tempo e clima mite su tutta la Liguria, la primavera nei prossimi giorni ci mostrerà un volto più grigio e piovoso, ma senza dispensare fenomeni intensi.



Tra oggi e domani 27 aprile arriverà la prima debole perturbazione che dispenserà qualche pioggia sulla regione, ma in un contesto piuttosto mite; la neve non si farà più vedere sull'Appennino ma sarà relegata alle Alpi.



La giornata migliore, senza piogge e con prevalenza di schiarite dovrebbe essere il 28 aprile mentre tra il 29 e il 30 arriverà una nuova debole perturbazione che porterà qualche rovescio qua e là sulla Liguria, sempre in un contesto mite.



Anche il primo fine settimana di maggio sembra al momento non ottimale ed interessato da piogge sparse, ma avremo modo di riparlarne.