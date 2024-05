Finale, partiti i lavori per la riqualificazione di via Dante: modifiche temporanee alla viabilità tra Borgo e Marina

Divieti di sosta a zone in varie fasi e tempi distinti tra l'edificio dell'istituto bancario Bper e il semaforo posizionato tra il ponte Bailey, nell'area lato mare dell'ex sede della Polizia Stradale e nell'area Enel di via Calice. Ma anche il restringimento della carreggiata da sinistra con relativa deviazione del traffico sia veicolare che pedonale in funzione dell'avanzamento del cantiere. Il tutto "senza interdizione della circolazione veicolare/pedonale, salvo interruzioni di brevissima durata".

Sono questi i provvedimenti legati alla circolazione scattati dalla mattinata odierna a Finale Ligure nella zona di via Dante, da quest'oggi (6 maggio, ndr) oggetto dell'operazione di restyling appaltata negli scorsi mesi dall'Amministrazione Frascherelli. Cantiere la cui durata dovrebbe essere, secondo le stime iniziali, di circa 180 giorni, con la possibilità di eventuali sospensioni nel periodo clou della stagione estiva.

Il progetto, finanziato col gettito proveniente dagli oneri per i lavori al palazzo Badano ma non come opera a scomputo, ha un costo di circa un milione e mezzo prevedendo il rifacimento del marciapiede lato abitazioni che sarà ristretto per lasciare spazio, lato fiume, a una pista ciclabile che collegherà i rioni di Borgo e Marina.

Sempre sul marciapiede verrà modificata l'illuminazione, mentre tra i parcheggi e la pista ciclabile, sul lato opposto della carreggiata in prossimità dei parcheggi (il cui numero è previsto rimanga invariato), troveranno spazio nuove alberature. Oggetto di lavorazioni saranno anche i sottoservizi della zona.

Sempre in via Dante, sempre da stamani è a disposizione la nuova area di parcheggio nelle vicinanze del campetto da basket che il Comune ha acquistato nei mesi scorsi da destinare alla fruizione di residenti e non solo: al momento i posti auto sono poco più di una trentina, con la capienza destinata ad aumentare fino a una cinquantina con la definitiva sistemazione dell'area.