Laigueglia, parcheggi gratis in due aree per il passaggio del Giro d'Italia

Laigueglia si mobilita per il passaggio del Giro d'Italia.

Per porre parziale rimedio alla difficoltà di reperire posti auto, a seguito delle disposizioni prefettizie che prevedono il divieto di sosta lungo la via Aurelia domani, 7 maggio, sarà possibile usufruire gratuitamente dei parcheggi situati in via Concezione (dietro la stazione FFSS) e in piazza San Sebastiano, normalmente a pagamento.

Questa misura è stata decisa dall'amministrazione comunale considerando la straordinarietà dell’evento.