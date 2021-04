Doppler: azienda leader nel settore della distribuzione di sistemi di sicurezza e automazione

Nel 1982, Doppler ha iniziato il suo percorso di sviluppo, nel nord ovest italiano, per costruire e consolidare la propria posizione nel mercato della distribuzione di sistemi di sicurezza, antintrusione videosorveglianza e antincendio, automazione e networking, affermando il suo ruolo di precursore.

I punti di forza di Doppler.eu sono la qualità dei marchi dei prodotti da loro venduti e la divisione tecnica composta da figure professionali esperte a costante supporto dei professionisti, garantendo assistenza sia in fase pre vendita che post vendita, soddisfando le esigenze del cliente a 360°.

Doppler può contare su sette filiali (Moncalieri (To), Venaria Reale (To), Alessandria, Asti, Cuneo, Genova e Imperia) e sul nuovo Polo Logistico di Leinì (To) grazie al quale il professionista ha a disposizione una vasta gamma di prodotti e può usufruire di consegne rapide e puntuali.

Doppler: ottimi prodotti per ogni tipo di settore

Oltre ad un vasto catalogo di prodotti, visualizzabili sul loro sito ufficiale Doppler.eu, Doppler investe nella ricerca e sviluppo a supporto della formazione dei suoi tecnici: da tempo l’assistenza tecnica è riconosciuta come uno dei plus da parte della clientela.

L’azienda ospita all’interno del suo catalogo Brand di alto valore e qualità come: Inim electronics, Ajax system, Avs electronics, Hikvision, Premium Line, Fujitsu General, Meccanica Fadini, Automatismi Benincà, Cardin, Nice, Politec, Jablotron, Venitem, Kblue, EEA, Tansa, T-sec, Concept, Paso, Fibaro, Zyxel. Questi fra i principali e più venduti dell’intero catalogo, i migliori nel settore di antincendio, antintrusione, networking e automazione.

Nello specifico i settori di competenza di Doppler sono i seguenti:

Videosorveglianza, tra cui telecamere termiche e termo scanner per la rilevazione della temperatura

Antintrusione: sistemi di sicurezza per abitazioni private ma anche per edifici pubblici e commerciali attraverso sistemi di antifurto via radio, nebbiogeni e barriere perimetrali.

Aperture automatiche cancelli e portoni a battente, scorrevoli e basculanti, dissuasori e barriere

Sistemi di rivelazione gas e incendi e lampade di emergenza

Sistemi di diffusione sonora per eventi pubblici e privati.

Climatizzazione fissa, vrf, barriere d’aria e pompe di calore

Apparati attivi e soluzioni passive per la realizzazione, gestione e manutenzione delle reti informatiche

Sistemi di domotica per la regolazione e la completa gestione da remoto di tutti gli impianti elettrici della casa in ambito privato ma anche commerciale.

Tornelli

Inim Fire App e Ajax: 2 top di gamma nel catalogo di Doppler

All’interno del catalogo prodotti di Doppler vi sono due grandi novità che meritano un maggiore approfondimento. Si tratta di Inim e Ajax.

Inim lancia sul mercato la nuova App Inim Fire rivolta sia ai professionisti che agli utenti finali (Responsabili di impianto, responsabili della sicurezza ecc.) e fornisce funzioni indispensabili per una gestione degli impianti sicura, veloce e professionale.

Grazie alla sua interfaccia semplice ed intuitiva Inim Fire fornisce una visione d’insieme chiara ed immediata di quanto sta accadendo su tutti gli impianti di propria competenza, con il semplice tocco di un dito si può poi accedere a tutti i dettagli di ciascuna segnalazione.

Successivamente si passa all’ultima novità in casa Doppler, ovvero il sistema di sicurezza wireless più premiato in Europa, Ajax.

Il dispositivo Ajax è un concentrato di tecnologia sofistica e precisa senza fili, racchiusa in un involucro dal design moderno e compatto. Il suo sistema tecnologico si adatta perfettamente sia ad ambienti privati che lavorativi e può essere gestito da ben 200 utenti e a sua volta può gestire be 250 dispositivi in remoto, anche in mancanza di corrente elettrica, con un'autonomia di 16 ore.





CONTATTI:

DOPPLER SRL, via Curiel 14 – Moncalieri (To)

Tel. 0116408711 – info@doppler.eu