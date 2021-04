Infermiera "sexy" cartoon come spot: Opi Savona denuncia una farmacia

Ancora un'immagine corredata di slogan pubblicitario sessisti dopo il caso della concessionaria che aveva scelto per sponsorizzarsi una donna appoggiata sul retro di una macchina con frase decisamente ambigua.

Un'infermiera "sexy" stilizzata in stile cartone animato e una frase che recita "medicazioni, punture, misurazione pressione, ecc.".

Così una farmacia savonese ha scelto di lanciare una campagna pubblicitaria che ha fatto scattare l'indignazione degli infermieri savonesi, l'OPI: "Come Ordine abbiamo scritto, con il supporto della FNOPI e del nostro avvocato, alla Farmacia in oggetto e all'Ordine dei Farmacisti per denunciare tale pubblicità. Condividiamo il vostro sdegno e confidiamo in una pronta risposta" si legge sulla pagina Facebook dell'ordine.