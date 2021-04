Gang aggredì e rapino' un gruppo di ragazzini nel budello di Alassio: 4 membri condannati dal tribunale di Savona

Quattro giovani della violenta gang proveniente dal Piemonte (Vercelli) che il 4 agosto del 2020 scatenò panico e terrore per il centro di Alassio, aggredendo senza alcun motivo la gente che incontrava, picchiando selvaggiamente un gruppo di ragazzi e rapinandoli, lo scorso 22 aprile sono stati condannati dal Tribunale di Savona, con il rito del patteggiamento, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e 1.600,00 euro di multa. Altri due componenti della banda invece, hanno deciso di andare a dibattimento.

Scene di guerriglia urbana che avevano funestato una tranquilla sera d’estate, dove lo storico budello pullulava di turisti e che senza un valido motivo erano stati oggetto di bersaglio da parte di quei giovani scalmanati che nell'immediatezza dei fatti, erano stati identificati dalla Sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di Alassio, che con non poca difficoltà dovuta alla confusione che regnava in quel momento, riuscì a bloccarli tutti in poco tempo.

Dopo un impegnativo e meticoloso lavoro investigativo, con precisi riscontri indiziari, diretti a ricostruire la dinamica dei fatti e le rispettive responsabilità, i militari dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia alassini chiusero il cerchio operando il fermo di polizia giudiziaria a carico dei sei responsabili della ”guerriglia urbana”.

Il puntuale controllo del territorio da parte dei carabinieri con tutte le Stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio e il Nucleo Operativo e Radiomobile, continua senza sosta al fine di garantire la necessaria “prossimità” in termini di presenta capillare e vigilanza attiva in ogni ambito territoriale.