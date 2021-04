Modello Israele, a Savona i consigli per l'Italia: "Italiani utilizzino le proprie risorse, quelle tecnologiche sono fondamentali"

Netto calo dei contagi, ospedali che si svuotano e decessi quasi totalmente azzerati. Il modello Israele, sta colpendo tutti, gli stessi addetti interni ai lavori, visto che si stanno intravvedendo gli effetti del vaccino anti Covid distribuito praticamente a tappeto in tutto lo stato.

Quest'oggi in visita a Savona nella palazzina Vigiola dell'ospedale San Paolo, l’Ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar e in via telematica il dottor Arnon Shahar (intervistato lo scorso 13 marzo in esclusiva dal nostro gruppo editoriale) hanno esposto il modello israeliano, fornendo alcuni consigli al nostro paese.

"Israele ha vaccinato più della metà delle persone con la seconda dose e più del 90% sono state vaccinate per la fascia dei 50-60enni. Il vaccino funziona e questo non è un miracolo, abbiamo recentemente proposto al Governo italiano una partnership nella terza fase del vaccino israeliano. Abbiamo inoltre chiesto di attivare il green pass in quanto i turisti israeliani sarebbero contenti di venire nel vostro paese come l'Italia ne sarà felice per far ripartire la propria economia. Insieme possiamo vincere la pandemia" ha spiegato l'ambasciatore israeliano.

"La Liguria ha un grande legame con il popolo ebraico, la brave gente di questa regione ci ha aiutato e lo ricorderemo per sempre - ha continuato Dror Eydar che questa mattina era in visita a Sanremo in occasione del 101esimo anniversario della Conferenza di Sanremo" - Cristoforo Colombo non ha solo scoperto nuove terre ma nel suo diario, nelle sue lettere, ha parlato delle ricostruzione di Gerusalemme e della redenzione di Sion".

In Israele intanto dal 18 aprile è stato rimosso l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto e hanno riaperto bar, ristoranti, scuole, teatri e stadi. E sono stati i primi a partire con il green pass.

"Stiamo recuperando, nonostante tutte le nostre aperture l'indice di contagiosità è scesa, siamo arrivati sotto i 150 positivi al giorno e il 65% cento della popolazione è vaccinata, la quantità di persone contagiate dal Covid è calata drasticamente. Sono numeri pazzeschi e sono sincero che non abbiamo capito perché sono scesi così tanto - ha proseguito il responsabile nazionale della task force della vaccinazione anti-Covid del Maccabi health service, una delle principali casse mutua del Paese - Si penserà fra due mesi ad esempio di rimuovere l'obbligo le mascherine anche nei posti chiusi. Sarà un piano vaccinale non molto facile, più complicato che per gli adulti. Riaprendo i ristoranti, concerti, stadi con il passaporto verde non stiamo vedendo un impennata dei positivi, è una buona notizia, ce la stiamo facendo ma dobbiamo rimanere umili".

Infine il dottor Shahar, al quale 11 mesi fa il primo ministro Netanyahu ha affidato la direzione della gestione dei pazienti Covid e poi quella vaccinale, ha voluto dare un consiglio all'Italia.

"Stiamo mettendo in atto un modello e siamo andati fuori dalle linee, gli italiani dovranno utilizzare i propri vantaggi usando tutte le loro risorse, come ad esempio vaccinare non con i medici ma con i farmacisti e gli infermieri. Sarà una cosa molto lunga e le risorse tecnologiche sono fondamentali, ma importante poter vaccinare il proprio cittadino e dimostrare cosa è stato fatto. Dare vita a delle cartelle elettroniche uniche tra le varie regioni partendo dal Ministero della Salute può essere particolarmente importante" ha concluso Arnon Sahar.