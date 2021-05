Stella, concessione locali nell'ex scuola elementare: il comune avvia un bando per i medici di base

Un bando per l'individuazione di medici di base interessati allo svolgimento del loro lavoro nei locali dell'edificio comunale ex scuola elementare di via Garbarini a Stella San Giovanni.

Il comune a fine aprile ha pubblicato un avviso di interesse per i camici bianchi convenzionati con l'Asl2 e che abbiano tra i pazienti residenti a Stella, interessati ad avere in concessione i locali del nuovo polo polifunzionale che al suo interno ha già la sede dell'Avis, aree ad uso del comune e una sala riunioni/assemblee sia per uso del pubblico su richiesta che per i donatori di sangue.

Il medico di base interessato dovrà corrispondere un contributo annuo di 1200 euro che dovranno essere pagati in 4 rate trimestrali anticipate e durante l'anno dovrà, nel perseguire le finalità di pubblico interesse della concessione, organizzare minimo due incontri divulgativi all’anno, uno con la popolazione adulta e l’altro con gli alunni delle scuole di Stella, su argomenti di interesse ed attualità con al centro la sanità pubblica.

La durata della concessione è stabilita in dieci anni e i medici interessati potranno inviare la manifestazione di interesse entro il 17 maggio 2021.