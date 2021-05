Alassio, guida un'auto rubata in stato di ebbrezza: denunciato

I carabinieri della radiomobile di Alassio hanno denunciato la scorsa notte un cittadino di origine marocchina, irregolare sul territorio, trovato alla guida in stato di ebbrezza.

Gli accertamenti avviati nell'immediatezza hanno consentito ai militari di scoprire che il mezzo sul quale viaggiava era stato rubato nei giorni scorsi a Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia. Il mezzo è stato sequestrato, l'uomo peraltro già gravato da altri precedenti di polizia, denunciato per furto aggravato e guida in stato di ebbrezza.

Il servizio del controllo del territorio che ha visto la sinergica partecipazione del NEC e dei cinofili di Villanova di Albenga si inserisce in un ampio contesto operativo pianificato dal Comando Provinciale di Savona e reso esecutivo dai comandi dipendenti.