Villanova, picchiano un connazionale con la mazza da baseball: in manette due marocchini

I carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga, a conclusione di un'attività di indagine avviata in relazione ad una furiosa aggressione ad opera di due individui, armati di mazza da baseball, ai danni di un cittadino originario del Marocco, colpito violentemente sul volto, hanno chiuso il cerchio nei confronti dei due responsabili del grave fatto delittuoso, consumato lo scorso 25 aprile nei pressi del locale cimitero.

La certosina ricostruzione della dinamica ha permesso di acclarare che i due aggressori, a bordo di un ciclomotore, hanno avvicinato il giovane marocchino e ricorrendo ad un modus operandi malavitoso e con inusitata violenza, lo hanno fatto dal mezzo dove si trovava, colpendolo senza una valida ragione sia con la mazza da baseball, sia con i caschi, sottraendogli anche la somma di euro 300. Dopo averlo lasciato ferito a sangue, i due si sono dileguati.

L’immediato intervento dei carabinieri di Villanova d’Albenga che nella circostanza hanno raccolto le prime testimonianze, i primi elementi utili alle indagini, ha consentito l’identificazione dei due aggressori, fino all'altro giorno irreperibili.

Il granitico quadro indiziario delineato dai militari ha permesso all'Autorità Giudiziaria, che ha condiviso il canovaccio accusatorio a carico dei responsabili, di emettere la misura cautelare in carcere, che è stata eseguita due giorni fa.

La persona ferita e derubata è stata soccorsa e trasferita in ospedale per le cure del caso, mentre i due giovani aggressori 30enni, anche loro marocchini e irregolari sul territorio, si trovano ora in carcere. Oscuro ancora il movente, sul quale i carabinieri stanno cercando di fare luce e delinearne i contorni.