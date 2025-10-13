Millesimo tra i "Siti Storici Grimaldi di Monaco": il Comune partecipa alle celebrazioni e invita il Principe Alberto a visitare il borgo

Un incontro tra storia e attualità, tra orgoglio e memoria. Il Comune di Millesimo ha preso parte alle celebrazioni per il decimo anniversario della fondazione dell’Associazione “Siti Storici Grimaldi di Monaco”, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

A rappresentare la comunità millesimese è stato il sindaco Francesco Garofano, che ha partecipato alla cerimonia ufficiale portando con sé il saluto e l’emozione di un intero borgo. Un momento solenne, che suggella l’ingresso di Millesimo in una rete internazionale di località unite da una storia nobile e condivisa.

"Questo riconoscimento ci onora profondamente – commenta il sindaco - Significa valorizzare un legame che affonda le sue radici nel Medioevo, quando Aurelia Del Carretto sposò Lanfranco Grimaldi, Vicario di Provenza, dando origine a una discendenza che giunge fino ai giorni nostri".

"L’adesione all’Associazione rappresenta per Millesimo un passo importante nel cammino di promozione culturale e turistica, un ponte tra passato e futuro, capace di unire territori, tradizioni e identità sotto un’unica eredità storica", aggiunge.

Per la comunità millesimese è anche un’occasione per rafforzare la propria vocazione all’accoglienza e alla valorizzazione del patrimonio locale.

"L’auspicio, condiviso da tutti, è che Sua Altezza il Principe Alberto II di Monaco possa presto visitare Millesimo, per conoscere di persona le bellezze e le peculiarità di un borgo che conserva, da secoli, un filo sottile ma prezioso con la storia dei Grimaldi", conclude Garofano.