A10. riapre con una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta il tratto Genova Aeroporto-Pra’ in direzione Savona

Sull'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona, a valle delle attività notturne di ispezione nella galleria Provenzale, si è reso necessario procedere con alcuni approfondimenti.

Per consentire i necessari interventi tecnici, questa mattina il tratto è stato riaperto tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Le uscite di Pegli e Pra’ sono chiuse, provenendo da Genova, in alternativa si consiglia l’uscita di Genova Aeroporto. Chiusa anche l’entrata di Pegli, in direzione di Savona e in alternativa di consiglia l’entrata di Pra’.

Tali provvedimenti saranno mantenuti fino al termine delle attività di verifica in corso.