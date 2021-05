Albenga, arrivano 100mila euro in "somme urgenze" per la sistemazione di Lungocenta Croce Bianca

Sarà di 100mila euro la prima tranche di fondi richiesti dall'amministrazione di Albenga per mettere in sicurezza e ripristinare appieno il Lungocenta Croce Bianca, flagellato dal maltempo nella nottata tra il 2 e 3 ottobre scorsi.

La furia del fiume aveva infatti portato al cedimento di larga parte dell'argine sinistro del Centa con lo scalzamento subito dal muro di sostegno della strada, che proprio nei giorni scorsi aveva visto completata l'asfaltatura anche nell'ultimo tratto col posizionamento dei new jersey necessari a garantire la sicurezza stradale per la riapertura della strada.

Con questa prima tranche di "somme urgenze" erogata dalla struttura commissariale si va così a coprire una prima parte dei lavori di messa in sicurezza "attraverso un sistema di tiranti contrastati da un cavalletto di micropali eseguito a tergo del muro d'argine, in zona stabile e non influenzata dagli scorrimenti del terreno posteriore" già portati a termine dalla giunta Tomatis.

L'importo complessivo speso dal comune è infatti di 320mila euro e permetterà di arrivare, in tempo per la stagione, a un ripristino fondamentale della viabilità in direzione mare.

Il ripristino definitivo dell'argine però spetterà alla Regione, insieme agli altri interventi necessari sui rii Fasceo e Carendetta, aggravati dal maltempo dello scorso autunno.