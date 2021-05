Cosseria, il palazzo comunale riapre in giornata: nessun caso Covid

Nessun caso Covid. Il tampone ha dato esito negativo. Il palazzo comunale di Cosseria riapre in giornata. L'allarme era scattato lo scorso martedì quando un dipendente aveva manifestato alcuni sintomi riconducibili al Coronavirus.

In attesa del tampone erano state attivate le misure per il contenimento del contagio con la chiusura del municipio e l'attivazione dell'isolamento precauzionale per il resto dei dipendenti e il sindaco Roberto Molinaro.

Anche il servizio scuolabus riprenderà regolarmente.