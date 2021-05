Ex Farmacia Comunale di Borghetto, il Tar respinge il ricorso della Dott.ssa Ricci

"Ho ringraziato l’avvocato Barilati per l’ottimo lavoro svolto. Non avevo mai avuto dubbi sulla bontà del lavoro svolto dagli uffici che si erano occupati in allora del bando, la trasparenza è sempre stata massima, il bando era stato trasmesso a tutti gli ordini d’Italia al fine di avere la più ampia diffusione possibile - dichiara il primo cittadino - La sentenza del Tar della Liguria ci riempie ovviamente di soddisfazione anche se resta l’amaro in bocca per aver dovuto tenere immobilizzata così a lungo una cifra così importante soprattutto in un periodo come quello del Covid dove si sarebbe potuto investire di più nel sociale e nel sostegno delle attività economiche in difficoltà".

"Ora, dopo tutte le vicende sia politiche che giudiziarie che hanno fatto da corollario a questa vicenda, appare chiaro chi abbia effettivamente agito nell’interesse della collettività e chi no. Una pronuncia, quella del TAR, netta sia nella forma che nella sostanza. Un’ottima notizia per il nostro Comune che vede finalmente la fine di un incubo iniziato 4 anni fa con la dichiarazione di pre dissesto finanziario. Ora si può tornare a pianificare interventi volti a migliorare la qualità della vita quotidiana nella nostra amata cittadina" conclude infine il sindaco Canepa.