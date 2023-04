Ex Farmacia Comunale di Borghetto, verdetto favorevole per il Comune anche dal Consiglio di Stato. Canepa: "Confermato il lavoro corretto dei nostri uffici"

“I cittadini di Borghetto aspettavano da tempo questa sentenza. Dopo la prima vittoria avvenuta al TAR nel 2021 eravamo certi che il Consiglio di Stato avrebbe confermato quello che noi abbiamo sempre saputo e cioè che i nostri uffici avessero operato in modo assolutamente limpido e corretto nella procedura di vendita dell’ormai ex Farmacia Comunale avvenuta nel 2019. L’unica conseguenza dei ricorsi presentati è stata quella di impedire che in questi quattro lunghissimi anni potessimo utilizzare per la collettività i circa 1.900.000 euro ricavati dalla vendita". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, dopo la sentenza del Consiglio di Stato favorevole al Comune in merito alla vicenda legata alla vendita della ex Farmacia Comunale.

"Quante cose utili avremmo potuto fare utilizzando quelle somme soprattutto in anni difficili come quelli tristemente segnati dal Covid - aggiunge il primo cittadino - Qualcuno magari sperava che senza quelle somme non saremmo riusciti a traghettare il Comune al di fuori del pre dissesto finanziario che abbiamo ereditato nel 2017 quando ci insediammo per la prima volta. Spiace averli delusi, quest’anno saremmo riusciti, anche senza questa sentenza, a estinguere con quattro anni di anticipo il piano di rientro pluriennale concordato con la Corte dei Conti come dimostrato dalla previsone di un sostanzioso avanzo di amministrazione nel rendiconto che a breve approveremo in Consiglio Comunale".

"Di conseguenza ora avremo la disponibilità per investire somme importanti in tutti gli interventi che abbiamo dovuto per forza rinviare in questi anni, come ad esempio le asfaltature di molte vie comunali o la riqualificazione del centro storico e di alcuni edifici di proprietà comunale piuttosto chel’istituzione di varchi elettronici agli ingressi. Dopo anni di sacrifici obbligati riusciremo finalmente a dare risposte concrete a molte delle problematiche del paese" ha infine concluso il sindaco Canepa.