Finale Ligure mantiene la "Bandiera Blu"

Ha avuto luogo in data odierna, lunedì 10 maggio 2021, in modalità virtuale, la cerimonia di conferimento delle "Bandiere Blu 2021", durante la quale il mare e l'offerta balneare del comune Finale Ligure si confermano anche per quest'anno meritevoli di questo importante riconoscimento per residenti ed ospiti, un suggello di salubrità delle acque e di grande qualità del servizio balneare da parte della FEE Italia (Fondazione per l'Educazione Ambientale).

Il sindaco Ugo Frascherelli si dichiara soddisfatto ed onorato che per il quattordicesimo anno consecutivo la città di Finale Ligure abbia ottenuto il vessillo blu per l'intero litorale. Le spiagge che hanno ricevuto questo importante riconoscimento, suddivise a livello geomorfologico, sono: Finalmarina, Finalpia, Castelletto-San Donato, Porto, Varigotti, Baia dei Saraceni-Malpasso.