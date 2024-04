Elezioni Finale '24, i candidati dem non lasciano il progetto Guzzi: "Lavorare bene a livello locale oltre l'ideologia"

Mentre la decisione delle segreterie provinciale e regionale del Partito Democratico di non sostenere la Lista Guzzi per la presenza al suo interno di candidati provenienti dal centrodestra ha creato ulteriore agitazione in una campagna elettorale già molto viva, i tre membri del circolo "Attilio Folco" che si presenteranno alle comunali con l'ex vicesindaco della Giunta Frascherelli proseguiranno a titolo ormai personale il percorso.

Un mancato appoggio dei vertici sovracomunali del partito che, assicurano i candidati Bricchetto, Montanaro e Pesce con la segretaria dimissionaria Venerucci, "non cambia la sostanza della corsa per l'elezione, come ha ben precisato lo stesso candidato ribadendo la natura civica del suo progetto amministrativo", a testimonianza di uno "spirito ben manifestato alla presentazione della lista di fronte a centinaia di finalesi di ogni orientamento politico affollati anche all’esterno del locale" e di motivazioni che i quattro membri dem vogliono chiarire "per chi tale partito sostiene a Finale Ligure".

Motivazioni maturate dal circolo finalese "a larga maggioranza dopo un’attenta e lunga valutazione", partendo innanzitutto da una continuità con l'Amministrazione precedente dove, spiegano, "i nostri rappresentanti hanno lavorato intensamente per 10 anni ottenendo importanti risultati nel campo del sociale (ad esempio, ma non solo, supporto economico alle fragilità personali e familiari, Bar Sociale Non Uno di Meno, Ludoteca 0-99 e tanti altri) e della gestione della finanza pubblica (diminuzione tasse comunali per i redditi più bassi, rinvii e sconti per tutti durante la crisi Covid)".

L'altra ragione è riferita alla proposta prossima: "Andrea Guzzi propone un programma per il futuro della nostra città che, se sostenuto dalla maggioranza degli elettori - si legge - sarà in grado di generare un ulteriore miglioramento della qualità della vita, dello sviluppo compatibile e del benessere per ogni fascia di cittadini. Noi come candidati, con alcuni degli iscritti più competenti dei vari temi, abbiamo partecipato all’elaborazione di tale programma che ha tra le sue parole chiave solidarietà, cultura, sviluppo sostenibile e conservazione delle risorse naturali (acqua, suolo, energie rinnovabili), che ben rispecchiano i nostri valori".

"Come iscritti al circolo finalese potremmo anche arrivare a comprendere la posizione degli organismi provinciali e regionali del PD, ma ci sono situazioni a livello locale in cui le motivazioni e la possibilità di lavorare bene per il futuro della propria città possono prevalere sulle ragioni ideologiche" continuano i quattro firmatari della nota.

Che poi sottolineano ancora una volta la natura civica della lista rimarcando come "da sempre e non solo a Finale", all'interno di questi schieramenti siano soliti trovare posto "cittadini non schierati, desiderosi di mettersi a disposizione e in gioco per il bene della loro città, e appartenenti a formazioni politiche diverse che credono in uno stesso programma: per non andare lontano era già così nella lista a supporto della elezione del sindaco Frascherelli".

"Per questo i candidati iscritti al circolo PD finalese - proseguono -, si trovano in compagnia di candidati, appartenenti ad altre forze politiche, che evidentemente hanno apprezzato quanto fatto negli ultimi 10 anni e non trovano lo stesso valore programmatico per la città nello schieramento di centrodestra".