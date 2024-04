Finale '24. Lavori pubblici e fronte mare, Lista Berlangieri: "Impossibile copiare i disastri del candidato Guzzi"

"Suvvia Andrea, non esagerare! Dopo dieci anni di amministrazione disastrosa nessuno è così folle da pensare di copiare il tuo programma e come lo hai attuato fino ad oggi. Tutti vedono le condizioni di decadenza in cui versa il fronte mare cittadino. Potrebbe essere un punto di attrazione invece è motivo di disagio".

E' sul tema di lavori pubblici nel fronte mare che si è surriscaldato, nelle ultime ore, il botta e risposta tra i gruppi del candidato Andrea Guzzi e quello del candidato Angelo Berlangieri.

A parlare per quest'ultimo è il gruppo de "Le Persone al Centro", rispondendo alle parole della lista facente riferimento all'ex vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici: "E’ chiaro come il secondo lotto della passeggiata di Varigotti serva a risistemare il primo. Lanciata dal governatore regionale per valorizzare una perla turistica ora versa in condizioni che in consiglio comunale abbiamo definito 'imbarazzanti', adornata con stuzzicadenti arborei all’essenza di ulivo. Che dire del lungomare a Marina e Pia in pregiatissimo asfalto marrone in continuo sbriciolamento? Una volta era una cartolina della città, un vero e proprio giardino botanico che costituiva un vanto cittadino. Dopo gli interventi e la collocazione degli arredi, sembra ora una periferia metropolitana e ci chiediamo a che ora passa il 47 barrato".

"Per non infierire - continuano - omettiamo il discorso sul molo di Finalpia di cui ovviamente saremo costretti a parlare ancora, naturalmente non per copiarti".

"Che dire sulla passeggiata di San Donato? - proseguono - In piena campagna elettorale del 2019 dichiaravi: ' Il progetto preliminare è stato mostrato giovedì alla Sovrintendenza […] Starà quindi alla prossima amministrazione finanziare e cantierare la nuova opera'. Dopo cinque anni racconti ancora la stessa storia. Ma a ridosso dell’estate non dovrebbe essere una priorità anche per eliminare passaggi pericolosi sull’Aurelia? Capiamo che non ti avrebbe garantito il taglio del nastro in tempi brevi ma amministrare una città richiede altro, a cominciare da un cronoprogramma serio e non disturbante con la fisiologica attività di una città turistica".

"Comunque stai sereno, Andrea, su questi argomenti ritorneremo. Non per copiarti ma perché il tuo concetto del 'fare per fare' lo ha reso drammaticamente necessario" chiosa il gruppo "Le Persone al Centro" dalla Lista Berlangieri Sindaco.