Elezioni Finale '24, Fratelli d'Italia avanti convinto: "Appoggio incondizionato a Berlangieri"

Alla vigilia della presentazione ufficiale della "Lista Berlangieri Sindaco" di domani (martedì 30 aprile, ndr) alle ore 18 presso la sala dei Bagni Boncardo di Finale Ligure è Fratelli D’Italia a ribadire "senza se e senza ma l’incondizionato appoggio politico al candidato" chiamando, per l'occasione, "a raccolta e in presenza tutti gli elettori del centrodestra, e in particolare quelli di Fratelli d'Italia, per il doveroso supporto". Una precisazione "doverosa per quanti, singolarmente e impropriamente, parlano a nome del Circolo Finale Tricolore" che, come invece sottolinea la nota firmata dal presidente cittadino Antonio Piccione e da quello provinciale Claudio Cavallo, segue "una sola posizione, quella espressa dal direttivo del circolo". Il fine settimana appena conclusosi è stato infatti di intenso chiacchiericcio politico nella cittadina finalese al voto il prossimo 8 e 9 giugno. A scatenarlo l'annuncio del Pd provinciale e regionale di non sostenere la candidatura di Andrea Guzzi a causa della presenza in lista di esponenti vicini al centrodestra, in particolare proprio al partito facente riferimento al premier Giorgia Meloni. Discussioni su cui Piccione e Cavallo mettono un punto. E lo fanno, nella loro comunicazione, con un preciso riferimento alle linee programmatiche condivise contenute nel programma dell'ex presidente degli industriali savonesi

Innanzitutto parlando di lavoro: "Implementazione di politiche attive per favorire la creazione di nuove opportunità lavorative nel settore turistico e alberghiero; promozione di programmi di formazione professionale per aumentare le competenze della forza lavoro locale e renderla più competitiva sul mercato del lavoro; incentivazione di start up e imprese innovative attraverso agevolazioni fiscali e supporto finanziario".

Il secondo punto di adesione riguarda il sociale: "Potenziamento dei servizi sociali per garantire assistenza e supporto alle persone in situazioni di disagio o vulnerabilità; promozione di iniziative culturali e sociali per favorire l'integrazione e la coesione sociale all'interno della comunità; collaborazione con le associazioni e le organizzazioni non profit per implementare progetti di solidarietà e inclusione sociale".

Sul fronte sicurezza, invece: "Potenziamento delle misure di sicurezza sul territorio per garantire il benessere e la tranquillità dei cittadini e dei turisti; collaborazione con le forze dell'ordine per contrastare efficacemente la criminalità e garantire un ambiente sicuro per tutti; implementazione di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio per prevenire e contrastare atti illeciti".