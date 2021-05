Vado, ripascimento degli arenili colpiti dalle mareggiate: stanziati 46mila euro

46mila euro per il progetto di ripascimento stagionale degli arenili di Vado Ligure. Con una delibera la giunta ha stanziato la cifra per sistemare le spiagge vadesi in vista della stagione estiva.

L'arenile comunale infatti presenta alcuni tratti nei quali è assente la sabbia a causa delle mareggiate che si sono verificate soprattutto durante la stagione invernale e il problema si è verificato soprattutto nel corso del 2020.

Il tratto, una porzione di arenile, sul quale verrà effettuato l'intervento è in corrispondenza della spiaggia libera attrezzata comunale e non comprende l'area nel quale realizzerà il ripascimento direttamente l'Autorità Portuale.

"L’intervento comunale avrà carattere provvisorio, ma risulta necessario onde evitare del disagio agli utenti che fruiscono dell’arenile comunale in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, anche per eliminare il pericolo determinato da due tubazioni vetuste emerse dalla sabbia a causa dell’erosione dell’arenile" viene spiegato nella delibera di giunta nel quale viene specificato che il materiale necessario per eseguire l’intervento sarà costituito con l’impiego di sabbie di spiaggia provenienti da una cella vicina.

Lo scorso febbraio, l’assessore regionale al demanio Marco Scajola aveva comunicato al sindaco Monica Giuliano che per il 2021 era stato previsto che il comune uno stanziamento di circa 8mila euro per interventi finalizzati alla gestione e mantenimento del demanio e per interventi di difesa della costa, ma visto che il finanziamento non è ancora stato formalizzato il comune ha deciso di procedere con il ripascimento prelevando la cifra dalle casse comunali.