Stadio Bacigalupo, due le manifestazioni d'interesse presentate: martedì 2 maggio verranno svelati i nomi

Oggi alle 13 si sono chiusi i termini per partecipare alla manifestazione di interesse per lo stadio Bacigalupo di Savona.

All’ufficio protocollo del comune sono pervenute due adesioni in busta chiusa. La settimana prossima le buste verranno aperte per la valutazione dei requisiti formali dei soggetti che hanno presentato domanda.

La futura nuova concessione avrà una durata triennale (salvo estensioni in caso di miglioramenti della struttura a spese dell'affidatario) e oltre al terreno di gioco, saranno affidati l'anello per il pattinaggio e la corsa, il campo a 7 in erba sintetica con i suoi spogliatoi, il bar, i locali tecnici e le biglietterie.

Saranno utilizzabili i locali sotto la tribuna di Via Chiabrera (segreteria, spogliatoi etc), ma il pubblico non potrà accedervi. Sarà infatti aperta solo la tribuna di via Cadorna, settore ospiti compreso.