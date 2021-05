La proposta della Libreria Ubik: "Il rilancio del turismo a Savona? Passa per lo spostamento in centro città e il restauro del Cenacolo"

Da 500 anni a Savona un'imponente opera di grande valore e rara bellezza dipinta da un allievo di Leonardo.

Pochi lo sanno ma a Savona esiste un vero e proprio capolavoro: "L'ultima cena" un dipinto su tela lungo più di 6 metri di uno dei migliori allievi di Leonardo agli inizi del Cinquecento. Un'opera meno conosciuta di quel che dovrebbe: è infatti ritenuta da diversi critici tra le più fedeli copie d'epoca del celebre Cenacolo vinciano presenti oggi al mondo ovvero delle versioni che gli allievi di Leonardo avevano dipinto a Milano durante e subito dopo la sua esecuzione. Ulteriore testimonianza di una particolare floridezza di Savona dal tardo medioevo fino all'epoca rinascimentale, anche grazie alla presenza della famiglia Della Rovere che diede alla Chiesa ben due Papi, Sisto IV e Giulio II, attivi a livello artistico a Roma ma anche nella loro città.

Le altre copie del Cenacolo (tutte di grandissimo valore e di grande richiamo attrattivo a livello turistico) sono nel Magdalen College (Oxford), al Castello di Ecouen (vicino Parigi, di proprietà del Louvre), nella chiesa dei Monoriti (Vienna), nel Da Vinci Museum di Tongerlo (Belgio), nella chiesa parrocchiale di Ponte Capriasca (Lugano), ma in diversi casi si evidenzia la non fedeltà stilistica rispetto al dipinto originario.

La Libreria Ubik (insieme al giornalista Silvano Godani e all'esperto d'arte Gianfranco Gervino) organizzò la visita al Cenacolo degli scrittori Vittorio Sgarbi e Marco Malvaldi (grandi esperti di Leonardo), ed essi considerarono il dipinto di valore assolto, anche per la sua fedeltà al tratteggio di Da Vinci. I due scrittori fecero notare come attraverso le rare copie d'epoca di grande qualità come quella di Savona (che come detto è tra le più fedeli al mondo) si può apprezzare e intuire l'immensa qualità dell'originale (presente nel refettorio del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano), originale che, pur conservando un eccezionale fascino, risulta deteriorata e quindi lontana dal suo stato artistico originario.

In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo (maggio 1519) la Ubik aveva organizzato incontri e una campagna di sensibilizzazione per rendere sempre più conosciuta questa importantissima "copia d'autore" che è certamente nel novero delle principali ricchezze culturali della nostra città, se non la più importante.

"Per valorizzare tale opera in ottica del rilancio turistico della città dopo il periodo Covid, secondo noi sarebbe opportuno il suo spostamento dal Seminario Vescovile della Villetta (dove è custodito da secoli, ma chiuso al pubblico) per collocarlo in una sala vicina alla Cappella Sistina (le metrature lo permetterebbero) - fanno sapere dalla Ubik Savona - Inoltre si potrebbe abbinare anche un restauro conservativo. I due interventi (spostamento e restauro) potrebbero costare circa 30.000 euro, ammortizzabili facilmente in pochissimi mesi o attraverso sponsor (presumibilmente interessati a una operazione di tale rilievo mediatico) oppure semplicemente aumentando di 1 euro il biglietto nella visita combinata Cappella Sistina/Cenacolo (ricordiamo che nei prossimi mesi torneranno a Savona più di 1 milione di croceristi all'anno grazie alla ripresa delle crociere di Costa Crociere, con la quale poter stipulare convenzioni al fine di creare un percorso turistico incentrato su tale sito). Questo intervento, opportunamente pubblicizzato, avrebbe evidentemente un grande potere attrattivo sul capoluogo anche sul turismo non croceristico".