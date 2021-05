Dego e Piana Crixia piangono la scomparsa di don Natalino: giovedì i funerali

E' mancato questa mattina don Natalino Polegato, parroco di Dego e Piana Crixia. La notizie si è diffusa in breve tempo creando grande commozione all'interno delle due comunità valbormidesi.

Nato nel 1948 a Zavia in Libia, don Natalino era il parroco di Dego dal 1981 e di Piana Crixia dal 2004. Il 4 settembre 2013, assieme al primo cittadino di Piana Crixia Massimo Tappa, era stato ricevuto da Papa Francesco. Il legame del Santo Padre con la Val Bormida è oramai noto. La nonna infatti, aveva origini pianesi.

"E' stata la guida spirituale della nostra comunità per circa 40 anni. Lo ringraziamo di cuore per quanto fatto. Don Natalino era una persona dolce, buona e disponibile. Aiutava sempre i bisognosi - spiega alla nostra redazione il vice sindaco di Dego Corrado Ghione - Ha gestito l'asilo parrocchiale per tanti anni accogliendo sempre con un sorriso i piccoli alunni. Grande tifoso juventino, era bello scherzare con lui e parlare di calcio".

I funerali si terranno giovedì alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a Dego. Il Santo Rosario sarà celebrato mercoledì 19 maggio alle ore 20.30 nella suddetta parrocchia.