Parcheggi vietati sull'Aurelia, incontro Anci, Comuni costieri e Anas: "Con i sopralluoghi si possono risolvere alcune situazioni"

Gestione della sosta nei periodi di maggiore afflusso turistico. È stato questo il tema centrale dell’incontro che si è svolto ieri tra le Commissioni Trasporto pubblico locale, Viabilità, Mobilità, Sicurezza, Legalità e Polizia locale di Anci Liguria, alla presenza dei rappresentanti del Compartimento ANAS Spa Liguria, dei sindaci e assessori dei comuni costieri liguri e dei comandanti e referenti della Polizia Locale. Per quanto riguarda il savonese, erano coinvolti i territori da Varazze fino ad Andora.

La riunione ha affrontato congiuntamente, anche tenuto conto dell'approssimarsi della stagione estiva, le problematiche relative ai parcheggi estivi, in particolar modo nei Comuni della costa, per non pregiudicare la fluidità veicolare e la sicurezza degli utenti della strada in relazione alle aree di viabilità e parcheggio.

Al centro quindi la lettera inviata dall'ente stradale alle amministrazioni comunali costiere di sanzionare chi parcheggia lungo le statali sulla banchine.

Una presa di posizione che però non convince i comuni che se dovessero vietare i parcheggi (nelle zone consentite chiaramente) rischierebbero di ritrovarsi intasate le strade comunali con le soste "selvagge".

"Ci siamo confrontati con Anas per una delle criticità che è la sosta sull'Aurelia e in particolar modo in banchina - dice Simone Franceschi, vice presidente Anci Liguria - un tema che è vietato dal codice della strada ma che a fronte di questo confronto ci permette con sopralluoghi puntuali di verificare come si possono risolvere delle situazioni che potrebbero migliorare sia la questione della sosta, sia della sicurezza".

"Si avvicina il periodo del maggior carico delle nostre riviere dove i turisti popolano il territorio e i liguri si avvicinano al mare, da qui questa esigenza di provare a trovare delle soluzioni che riducano al minimo il rischio per chi vuole passare il fine settimana in riviera con l'esigenza di poter parcheggiare ma anche di poter circolare in sicurezza" conclude.

Nuovi incontri quindi, con sopralluoghi specifici caso per caso, dovrebbero fare chiarezza su un tema spinoso che si ripresenta ciclicamente nel periodo estivo.