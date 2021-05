E' stato lanciato l'allarme intorno alle 19.30 per un furgone che ha perso il controllo per poi cappottarsi fuori strada in via Ciocchi a Vado Ligure.

Immediato l'intervento sul posto dei militi dell'emergenza sanitaria e dei vigili del fuoco: fortunatamente illeso il conducente del mezzo.

Sul luogo del sinistro sono giunti inoltre i carabinieri. Il recupero del mezzo incidentato è stato affidato ad una gru dei vigili del fuoco.