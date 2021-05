Medico Legale e perizia medico legale

La medicina legale e quindi il medico legale per derivazione, è una specializzazione della medicina che si occupa dei rapporti tra legge e medicina. Si può anche dire che la medicina legale è il settore scientifico-disciplinare della medicina che ha per oggetto l’essere umano, vivente e cadavere, nei suoi rapporti con le norme codificate del diritto e della deontologia professionale.

Come si evince dalle parole sopra dette, con il termine medicina legale intendiamo una specializzazione della medicina che si basa sui rapporti tra medicina e legge. Ciò vuol dire che la medico legale ha come oggetto l’essere umano (vivente e non) rispetto alla valutazione pratica di situazioni biologiche di interesse giuridico.





Medico Legale: Chi È? Cosa Fa?

Sono molteplici le attività che svolge un medico legale. Il medico legale analizza accuratamente da un punto di vista medico-legale il percorso terapeutico e diagnostico del proprio Paziente oltre all’evento traumatico che lo ha determinato.

Compito del medico legale è valorizzare il danno biologico subito dal Paziente, oltre a quello morale e patrimoniale.

Medico Legale: Perizia Medico Legale

Indichiamo di seguito i settori in cui è utile al paziente avere una propria perizia medico legale.

Perizia Medico Legale: Infortunio Stradale

L'incidente stradale è definito come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.





Perizia Medico Legale: Infortunio Sul Lavoro

L’infortunio sul lavoro è un evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche, verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa, dal quale derivano morte o inabilità, permanente o temporanea.





Perizia Medico Legale E Malasanità

La responsabilità civile, ove riferita ad un soggetto, è la conseguenza giuridica di un comportamento illecito. Essa viene ravvisata ove sia rinvenibile un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata dall'aspetto patrimonialistico-risarcitorio. Il rimedio tipico della responsabilità civile è dunque il risarcimento del danno.





Perizia Medico Legale: A Cosa Serve?

Una attenta e precisa Perizia Medico Legale (Perizia di parte) eseguita dal Medico Legale, che opera nel campo della valutazione del danno alla persona, è il modo corretto per conoscere non solo l'entità del danno subito, ma rappresenta un indifferibile strumento di comparazione con la proposta risarcitoria che la controparte propone.

Normalmente infatti, nel contenzioso non può essere direttamente valutata dalle parti la natura e la durata delle lesioni, né l'entità della conseguente diminuzione dell'integrità psico-fisica del danneggiato. Si tratta infatti di valutazioni di competenza della Medicina Legale.





La presentazione della propria Perizia Medico Legale consente nell'ordine:

Individuazione del danno

la corretta quantificazione del danno

Individuazione di una proposta di accordo

Negoziazione di una proposta in via amichevole

Eventuale azione giudiziaria

Se non si richiede una valutazione e una relazione medico legale a un medico legale di propria fiducia, la quantificazione del danno biologico effettuata dallo specialista in medicina legale fiduciario della Compagnia di Assicurazione sarà l’unica base per l’offerta di risarcimento di quest’ultima.





Perizia Medico Legale : Cosa È? Quando Viene Fatta?

Da quanto sopra descritto si intuisce che la perizia medico legale è fondamentale per stabilire l'entità dei danni biologici, patrimoniali ed esistenziali subiti da un individuo in seguito ad un determinato fatto e di conseguenza a determinare il risarcimento danni di cui ha diritto. Altro compito della perizia medico legale è determinare l'entità delle misure assistenziali di cui ha diritto il paziente.





Ricapitoliamo in sintesi quando è consigliabile per il paziente chiedere una perizia medico legale:





infortunio stradale : nel sinistro possono essere coinvolte e ferite delle persone, che possono riportare danni alla salute

responsabilità medica : un errore medico determinato da una diagnosi o una terapia sbagliata

infortunio sul lavoro : infortunio che accade in modo fortuito durante lo svolgimento dell'attività lavorativa da cui possono derivare inabilità o morte

autopsia : per determinare le cause del decesso

materie previdenziali : per stabilire il diritto di un soggetto a ricevere determinate prestazioni previdenziali

La perizia medico legale è lo strumento fondamentale nella giurisprudenza italiana per determinare il buon esito di una richiesta di risarcimento danni. Il suo scopo è trovare un collegamento causa effetto tra un determinato evento, come un incidente stradale o un reato, e una lesione subita da un paziente.





Medico Legale: Risarcimento Assicurativo

Nel caso di sinistro stradale o di un qualsiasi infortunio (es: infortunio sul lavoro) può essere consigliabile essere assistiti da un medico legale in tutto il procedimento che conduce al risarcimento del danno di cui si è rimasti vittima.





E’ importante infatti, prima di confrontarsi con l’Assicurazione della controparte, conoscere l’entità del danno (lesioni) subito, averne una corretta indicazione e quantificazione in termini percentuali.

E’ necessario quindi rivolgersi al proprio medico legale di fiducia che, dopo aver analizzato referti e documentazione sanitaria, potrà indicare al proprio assistito l’esatta entità del danno e seguirlo nell’iter per l’ottenimento del risarcimento del danno.

Nella perizia medico legale verranno evidenziate le lesioni sotto due aspetti: quello dell’invalidità temporanea e quello dell’invalidità permanente.

Il medico legale traduce in punti percentuali l’invalidità permanente e la riduzione dell’integrità psicofisica del Paziente.