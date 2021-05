Alassio, 72 nuove celle al cimitero urbano: investimento da 30mila euro

Saranno realizzate 72 nuove celle ossarie e cinerarie nel cimitero urbano di Alassio, nell'area antistante a quella dove furono realizzati alcuni anni addietro le nuove aree cimiteriali.

L'operazione è stata approvata nel corso dell'ultima giunta comunale con un investimento di circa 30mila euro: "Abbiamo individuato le risorse - spiega il neo assessore ai Cimiteri, Fabio Macheda - per andare ad aumentare il numero di ossari e cinerari del cimitero urbano. Oggi è possibile predisporre strutture in acciaio inox, opportunamente rivestite con opere murarie, che consentono interventi più rapidi e meno onerosi rispetto al passato".

I rivestimenti esterni saranno infatti realizzati con finiture in marmo bianco di Carrara; solo il telaio posteriore, tassellato a terra, sarà rivestito in fibrocemento per esterni. I lavori inizieranno entro una settimana dalla pubblicazione della determina.