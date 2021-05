Politica |

Savona 2021, Noi con l'Italia punta a correre unito con il centrodestra. Sottosegretario Costa: "Lavoreremo ad una lista"

Nomi per il candidato sindaco continuano a circolarne: da Caprioglio a Santi, passando per Amoretti ancora in stand by. Smentita la voce su Miazza. L'ex primario Schirru a sorpresa?

Un percorso condiviso, unito per scegliere il prossimo candidato candidato sindaco del centrodestra. Questo il concetto cardine del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, esponente di Noi con l'Italia, partito che alle prossime elezioni amministrative di Savona potrebbe presentare una propria lista ma che quasi certamente sarà in coalizione con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. "Condivideremo un percorso con il centrodestra, porteremo il nostro contributo e infatti lavoreremo per fare una lista. Savona Popolare è un contenitore civico aperto a tutti coloro che vorranno dare un contributo in termini di idee, di valori e di contributi positivi ad una proposta per la città" ha specificato Costa. "Abbiamo personalità con competenze che certamente possono ricoprire la carica di sindaco, il primo obiettivo deve essere quello di arrivare ad una condivisione con gli alleati, il candidato migliore che sappia fare sintesi tra le diverse sensibilità del centrodestra, anche noi lavoreremo in questa direzione e anche a Savona auspichiamo possa uscire una proposta unitaria" ha continuato il Sottosegretario al Ministero della Salute. Al momento nomi ne continuano a circolare tanti, dal sindaco uscente Ilaria Caprioglio che pare abbia l'apprezzamento di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi e secondo alcune voci delle ultime ore l'ex primario di chirurgia all'ospedale San Paolo Angelo Schirru. Smentisce invece le indiscrezioni l'ex presidente dell'Autorità Portuale di Savona-Vado Gian Luigi Miazza: "Ho colto con stupore queste voci, non ho avuto contatti". In stand by il nominativo di Dario Amoretti, ex vice sindaco della giunta Gervasio.

Luciano Parodi

