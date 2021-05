Celle, inaugurato "Il giardino dei Sogni": un parco per grandi e piccini ai Piani (FOTO)

"Il giardino dei sogni". Questo il nome che gli alunni della scuole elementari che si sono aggiudicati il concorso hanno dato al rinnovato parco giochi di via Genova ai Piani di Celle inaugurato questa mattina.

Nuove alberature, sistemazione dei giochi esistenti, rimozione di quelli ammalorati, aggiunta di panchine e una struttura per effettuare calisthenics, questa la sostanziale novità del parco che qualche mese fa era finito nell'occhio del ciclone per via di alcuni giochi pericolosi che avevano portato l'amministrazione a chiudere per un periodo l'area.

Spazio quindi a giochi per i più piccoli ma anche per i ragazzi e gli adulti che potranno così effettuare sport all'aperto nell'attrezzo dedicato al corpo libero.

A breve invece verrà inaugurato l'ex minigolf presente proprio al lato del rinnovato giardino che invece sarà dedicato ai bimbi dagli 0 ai 5 anni.

Nell'area sono state installate una altalena doppia e a cesto, giochi a molle, percorsi di equilibrio, di balzi e per l'educazione stradale, sabbiera e una pista per correre.

Con una delibera di Giunta era stato approvato il progetto commissionato allo studio Voarino, con i lavori che erano stati aggiudicati per 52mila 255 euro.

Il nuovo nome del parco sarà a cura dei bambini della scuola dell'infanzia cellese.