Dego, in località Santa Giulia inaugurato il sentiero "anello della martire Teresa Bracco" (FOTO)

Inaugurato il sentiero T1 "anello della martire Teresa Bracco". Il taglio del nastro si è tenuto ieri pomeriggio in località Santa Giulia. Un tracciato segnalato lungo 3.5 km, di cui 1.5 km in asfalto. Il resto è sterrato battuto nel bosco.

Nativa del borgo di Santa Giulia, ultima di sette figli di Angela e Giacomo Bracco, Teresa crebbe in un ambiente prevalentemente povero e contadino, ma fortemente religioso. Il 28 agosto del 1944, durante un feroce rastrellamento tedesco, fu presa come prigioniera di guerra e venne uccisa tentando la fuga da un ufficiale tedesco. Proclamata beata nel 1998 dal pontefice Giovanni Paolo II, la festività liturgica è stata fissata al 30 agosto.

"Ringrazio la Pro Loco che è presente in modo attivo ad ogni nostra iniziativa, Giorgio e Gianni Barisone per l'aiuto nella pulizia del sentiero, suor Rossella e don Massimo per la collaborazione, e tutte le persone che hanno partecipato all'evento di ieri - commenta il vice sindaco Corrado Ghione - Il libro guida (creato in collaborazione con l'artista Monica Porro) è disponibile presso il Santuario oppure via email".