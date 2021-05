Finale attonita: è mancato Tonino Scafuro

Il sole che scalda la primavera non ha sciolto il gelo che ha lasciato nel cuore dei finalesi la notizia della morte a 65 anni di Tonino Scafuro, assistente tecnico per anni, ora in pensione, del "Falcone" di Loano per i cui ragazzi era solito organizzare tantissimi eventi, dalle gite scolastiche alle feste di fine anno, fino alle partecipazioni a convegni ed eventi culturali.