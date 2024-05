Ceriale, alla guida con la patente del Marocco ma contraffatta: segnalato uno straniero

Durante l'intensificazione dei controlli previsti nel fine settimana da parte della Polizia locale di Ceriale, un cittadino extracomunitario è stato segnalato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria: fermato per un normale controllo a bordo di uno scooter ha esibito una patente di guida del Regno del Marocco la quale, dopo gli approfonditi controlli con la strumentazione in dotazione al Comando, è risultata interamente contraffatta.

Il documento è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti tecnici, e anche il veicolo a due ruote è stato sottoposto al sequestro da parte degli agenti.

Inoltre, in vista del fine settimane e del weekend di bel tempo che ha attirato nella nostra riviera un buon numero di turisti, si sono intensificati i controlli sul territorio in particolare nei parchi cittadini e nel centro storico nonché alla stazione ferroviaria, con presenza di pattuglie al fine di prevenire e reprimere situazioni di degrado urbano e di sicurezza pubblica. I controlli saranno altresì estesi nelle principali strade cittadine.