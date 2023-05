Alluvione Emilia Romagna: partiti i militi della Croce Bianca di Albenga per nuova colonna mobile Anpas (FOTO)

È partita nella tarda mattinata di oggi una delegazione di militi della Croce Bianca di Albenga per raggiungere le zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

I militi ingauni si sono uniti alla colonna mobile di Protezione civile nazionale sotto bandiera Anpas, incontrandosi al casello autostradale di Albisola, dove si sono aggregati ai militi della Croce Verde di Ventimiglia e Albisola, della Croce Bianca di Imperia e Savona e della Croce Oro di Albisola, per un totale di 10 volontari liguri.

Insieme raggiungeranno i campi Anpas a Forlì e rimarranno fino al 2 giugno compreso al servizio della comunità romagnola, in ginocchio per l'ondata di maltempo e forti piogge che hanno subito, dimostrando, ancora una volta, impegno e dedizione straordinari di fronte alle emergenze.

“La Croce Bianca di Albenga è sempre stata presente e sempre ci sarà per chi versa in condizioni critiche e di emergenza – commenta il presidente della Croce Bianca di Albenga Dino Ardoino ai microfoni di Savonanews -. La nostra missione è quella di aiutare chi soffre e chi ha bisogno e noi siamo pronti a tirarci su le maniche e lavorare al loro fianco. Sono orgoglioso dei miei militi, che non hanno esitato e si sono resi disponibili per la meravigliosa gente romagnola”.

“Anni fa anche Albenga è stata zona alluvionata. Ricordo perfettamente la disperazione che ci ha assalito, ma ricordo anche che non eravamo soli: abbiamo ricevuto tanto aiuto concreto dalla gente di buon cuore. È giusto essere riconoscenti. Noi ci siamo con il cuore e con le braccia”, conclude il presidente Ardoino.

“Siamo onorati di far parte di un’associazione che ha l’obiettivo di aiutare il prossimo – commentano i volontari ingauni – e vogliamo dare il nostro contributo andando direttamente sul posto. Questa è una prima partenza, ma se ci sarà ancora bisogno, saremo sempre pronti a partire”, concludono.