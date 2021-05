Biodiversità e vincoli nell'area del Beigua, Vaccarezza: "Trovare il giusto equilibrio tra uomo e ambiente"

Lo ricorda in una nota il capogruppo arancione, Angelo Vaccarezza. Che poi prosegue: " In accoglimento alla proposta dei colleghi della minoranza ho accettato di trasmetterli all'analisi della Commissione Consigliare competente, poiché ritengo corretto approfondire definitivamente cosa voglia dire tutelare l’entroterra e tutelare la biodiversità ".

"Troppo spesso questi termini vengono utilizzati senza conoscerne a fondo il giusto significato, se non addirittura utilizzati come vessillo di narrazioni propagandistiche - continua - Altrettanto frequentemente, i vincoli vengono applicati come se fossero l’unica soluzione possibile, quando la questione è trovare il giusto equilibrio fra presenza dell’uomo e rispetto della natura e delle biodiversità, tenendo sempre presente di creare e mantenere condizioni di vita ragionevoli, dignitose e sostenibili per chi l'entroterra ha scelto di vivere, chi in quei luoghi lavora e crea sviluppo" conclude Vaccarezza.