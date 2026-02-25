Finale, dalla minoranza ancora accuse su cantieri e progetti: "Non utilizzati 820mila euro, soldi fermi e nessuna nuova progettazione"

"Ennesima dimostrazione di non saper programmare e gestire gli interventi. Anche quest’anno centinaia di migliaia di euro non sono stati impegnati entro la fine dell’anno 2025, come lo scorso anno".

Ad affermarlo è il Gruppo Misto, appena nato e composto dai consiglieri comunali Andrea Guzzi, Clara Bricchetto, Marinella Geremia e Francesco Montanaro, che aggiunge: "Spieghiamo a tutti cosa significa: nei bilanci di previsione si ipotizzano investimenti e interventi; entro la fine dell’anno queste previsioni di spesa devono essere concretizzate, altrimenti i fondi destinati vengono congelati fino all’approvazione del bilancio consuntivo, che solitamente avviene entro giugno dell’anno successivo. Di conseguenza, si perde un anno di tempo, oltre a non investire in nuovi interventi per la città. L’amministrazione Berlangieri ha già commesso questo errore nel 2024 e lo ha ripetuto a fine 2025".

"Ben 820mila euro previsti per manutenzione tribune del campo Borel (250mila euro), scuola Calvisio (160mila euro), social housing (350mila euro) e contributi parrocchie (60mila euro) non sono stati impegnati; quindi, si rinvia tutto al prossimo anno, con 'treni' che vengono persi in continuazione (tra l’altro, tutti progetti e stanziamenti della precedente amministrazione, già rinviati dalla nuova amministrazione più volte)".

"Per alcuni, un tecnicismo di bilancio; ma per chi sa leggere carte e documenti pubblici, un duro colpo all’attività amministrativa. L’assessore ai Lavori Pubblici ci ha detto che non sono stati in grado di gestirli in tempo utile per lungaggini burocratiche. E perché non si sono usati per altre cose? Perché non sono stati utilizzati i molti “progetti nel cassetto” per evitare di perdere risorse fondamentali?", aggiungono.

"Continua a non vedersi nulla della nuova amministrazione. Si porta avanti con lentezza e fatica ciò che è stato programmato, finanziato e voluto da chi li ha preceduti: Passeggiata Varigotti, Passerella San Donato, riparazione tetto Palazzo Ricci, restauro Porta Reale… tutti cantieri avviati dall’amministrazione Frascherelli. Quando vedremo qualcosa di questa amministrazione? Qualcosa non sta funzionando", concludono dal Gruppo Misto.