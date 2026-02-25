Termovalorizzatore, i sindaci di Carcare, Altare e Cosseria: "Subito un incontro con la Regione"

I Comuni di Carcare, Altare e Cosseria chiedono un confronto istituzionale con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, per fare chiarezza sull’iter procedurale legato alla realizzazione del termovalorizzatore che potrebbe sorgere in Val Bormida.

La richiesta è stata formalizzata dai sindaci Rodolfo Mirri, Roberto Briano e Roberto Molinaro dopo aver appreso dagli organi di stampa l’esito della manifestazione di interesse presentata da diversi soggetti per la costruzione dell’impianto, un passaggio preliminare che ha riacceso ulteriormente l’attenzione dei territori potenzialmente coinvolti.

Tra le aree indicate come possibili sedi dell’impianto figurerebbero alcuni siti valbormidesi, in particolare le zone di Bragno e Cengio, realtà già segnate in passato da complesse vicende ambientali e industriali. Un elemento che rende il tema particolarmente sensibile per le amministrazioni locali e per le comunità residenti.

"L’incontro è finalizzato a ottenere chiarimenti in merito all’iter procedurale in corso, che potrebbe verosimilmente coinvolgere i territori dalle nostre Amministrazioni rappresentati, al fine di poter informare correttamente le rispettive comunità e valutare con la dovuta attenzione ogni aspetto connesso alla questione", spiegano i tre sindaci in una nota congiunta.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato comprendere nel dettaglio tempi, modalità e criteri che guideranno le scelte della Regione; dall’altro garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini.