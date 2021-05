Celle, la minoranza attacca: "Finiranno mai i lavori sul rio Santa Brigida?"

"L’amministrazione comunale ha decisamente sottostimato l’impatto del cantiere. Aria Nuova è in totale balia degli eventi, sovrappone cantieri sull’Aurelia, rio Santa Brigida e Autostrade.Non ha nessun controllo e non prende alcuna iniziativa concreta per limitare i disagi dei cittadini e dei turisti a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva".

Questo l'attacco del gruppo consiliare Uniti per Celle che aggiunge: "Il sindaco a novembre 2019 aveva garantito che i lavori sarebbero finiti entro la stagione estiva. Non ha mentito, semplicemente non ha specificato l’anno".

"Il rio Santa Brigida è più pericoloso di prima! In caso di allerta meteo rossa potrebbe chiudere l’Aurelia! E quanti semafori ci sono a Celle? Aria Nuova... parole, parole, parole! Finiranno mai i lavori sul rio Santa Brigida?" conclude la minoranza.