Coronavirus, dati ancora in discesa in tutta la Liguria: tasso di positività al 2,02%

Sono 74 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.663 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.462 tamponi antigenici rapidi. In provincia di Savona i nuovi casi rilevati sono 10, mentre a Imperia sono 5, a Genova 41 e a La Spezia 17. Un nuovo positivo, invece, non riconducibile alla residenza in Liguria.

Sale di poco il tasso di positività in Liguria, che oggi si attesta al 2,02%, ossia un positivo ogni 49,5. Due sono le persone decedute e nello specifico si tratta di un uomo di 77 anni, morto lunedì scorso e di un 84enne morto ieri. Entrambi erano ricoverati a Villa Scassi, nel genovese.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.276.983 (+3.6639

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 313.824 (+2.462)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.479 (+74)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.946 (-108)

Casi per provincia di residenza

Imperia 312 (-13)

Savona 414 (-14)

Genova 1.602 (-65)

La Spezia 442 (-10)

Residenti fuori regione o estero 67 (-1)

Altro o in fase di verifica 108 (-6)

Totale 2.946 (-108)

Ospedalizzati: 196 (19); 39 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 32 (-3); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 33 (-3); 6 (-) in terapia intensiva

San Martino - 42 (-1); 16 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 15 (-2); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - nessun ricoverato

Asl 3 - 38 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 7 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 29 (+2); 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.205 (-146)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 95.219 (+180)

Deceduti: 4.314 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 452 (-34)

Asl 2 - 210 (-71)

Asl 3 - 611 (-6)

Asl 4 - 152 (-5)

Asl 5 - 471 (-101)

Totale - 1.896 (-207)

Dati vaccinazioni 25/05/2021 alle ore 16

Consegnati (fonte governativa): 923.070

Somministrati: 894.994

Percentuale: 97%

ASL 2

- Vaccini a mRNA (Comirnaty Moderna) - totale dosi 123.863; nelle ultime 24 ore 2.017; di cui seconda dose 51.186.