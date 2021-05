Riduzione dell’attività di pediatria del Santa Corona, Grande Liguria: "Serve un'azione forte, senza buttarla in caciara politica"

"L'ultimo consiglio Comunale di Pietra Ligure aveva votato all'unanimità una mozione della consigliera Rozzi che chiedeva al sindaco di Pietra Ligure di farsi portavoce presso i sindaci del comprensorio, per coinvolgerli e informarli sulla situazione del punto nascite: oggi che tutti esprimono preoccupazione per la pediatria la cosa diventa urgente". Così, attraverso una nota stampa, Grande Liguria.

"La delicatezza del momento impone un'azione forte da parte di tutti senza possibilmente buttarla in caciara politica, cosa che non solo non serve a nessuno ma davvero diventa un problema . prosegue la nota - Come si dice l'unione fa la forza e visto che i sindaci di qualsivoglia idea politica rappresentano il territorio, riteniamo che abbiano il dovere di chiedere con un documento comune quale sia l'idea che ha la Regione sul D.E.A. di secondo livello e su come intende investire i tanti milioni di euro destinati al Santa Corona. Grande Liguria auspica per davvero che tutti tolgano la maglietta politica e indossino quella di Santa Corona. Uniti si è forti, divisi e con beghe superflue si è deboli e inutili alla causa".