Successo per l'arrivo del Giro d'Italia ad Andora, Demichelis: "Non ci sarà una giornata più importante di questa per la città"

Anche il candidato sindaco Mauro Demichelis ha commentato con entusiasmo e soddisfazione la giornata contraddistinta dall'arrivo del Giro d'Italia ad Andora.

"Credo che non ci sarà una giornata più importante di questa ad Andora, mai la città ha avuto un arrivo di tappa del Giro - le parole del candidato sindaco - complimenti al vicesindaco Paolo Rossi, ad Enzo Grenno, a RCS, a tutti i dipendenti del Comune che in queste settimane hanno lavorato tantissimo per raggiungere questo importante risultato che dara sicuramente un riscontro economico per il nostro territorio anche per questo inizio di stagione estiva".