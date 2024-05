Toirano, il candidato sindaco Roberto Bianco presenta la proposta di riqualificazione della cava ex Martinetto

"La nostra proposta per la riqualificazione della cava ex-Martinetto è un progetto, adeguato ad un uso collettivo, di un percorso continuo in terra battuta e legno che presenta una serie di rilievi e curve adatte alla pratica della mountain bike e della BMX, che dai fruitori viene definita 'Pump track', Archeodromo, escursioni, arrampicata, pista go-cart e minimoto elettriche. Abbiamo ripreso un’idea originale già facente parte del programma della Lista di cui ero candidato sindaco 5 anni fa, nelle Elezioni Comunali del 2019. Tra l'altro una proposta simile sul Pump track, anche se in versione ridotta, è stata presentata un paio di mesi fa da una nostra candidata consigliera presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Toirano". Così Roberto Bianco, candidato sindaco della lista civica "Impegno per Toirano".

"La particolarità di questo percorso Pump track è che i rilievi e le curve sono progettati in modo tale da poter essere affrontati senza la necessità di pedalare, ma utilizzando il movimento del corpo per generare la velocità necessaria per percorrere il circuito - prosegue Bianco - Sono circuiti non lunghi che offrono l’opportunità di migliorare le proprie abilità di guida, la coordinazione e la velocità, senza la necessità di utilizzare la pedalata: perfetti sia per chi vuole divertirsi e migliorare sia come campo di allenamento per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo sport".

Il percorso, sottolinea ancora il candidato sindaco, è indirizzato a "bambini a partire dai 2 anni; giovani, ragazzi e adulti sia principianti che esperti; atleti e professionisti (di discipline diverse: può servire come allenamento per tutti i boardsport o sport da scivolamento come sup, surf e carver); allenamento e campo pratica; aggregazione e socialità; stile di vita sano e attivo; organizzazione di eventi e feste; avvicinamento alla pratica sportiva; strumento riabilitativo post-traumatico".

"Per prima cosa è necessario delimitare e mettere in sicurezza l’area soggetta ad interventi, così come previsto dagli obblighi di legge - continua Bianco - Da qui comincia la prima fase di preparazione del percorso, la pulizia del terreno: asportazione dello strato superficiale ricco di propaguli (terra vegetale), separazione dei materiali e creazione dell’area di lavoro. A seguire la livellazione del terreno tramite movimento terra al fine di ottenere un piano stabile che non abbia pendenze rilevanti. Stiamo realizzando già diversi sketch degli spazi, degli ingombri e dei possibili percorsi più divertenti. Verrà fatta per prima cosa la pulizia del terreno e livellazione del terreno tramite movimento terra al fine di ottenere un piano stabile che non abbia pendenze rilevanti".

"Il secondo punto su cui stiamo lavorando, è la modalità di drenaggio: la pianificazione del regolare deflusso dell’acqua è un punto focale dell’intera opera in quanto consente alla Pump track di mantenersi nel tempo evitando punti di accumulo, zone fangose e pozze varie. Le strutture accessorie in legno saranno rigorosamente artigianali".

"Nel villaggio preistorico si strutturerà l’Archeodromo, una struttura attrezzata con la ricostruzione a grandezza naturale di un villaggio del neolitico con un area per la simulazione degli scavi. Nell’Archeodromo si creerà un percorso ludico-didattico legato alla vita quotidiana durante il neolitico che permetterà di svolgere attività quali l’accensione del fuoco, la lavorazione dell’argilla e l’esecuzione di manufatti, la decorazione delle pareti con colori naturali, la costruzione di capanne con canne, frasche e argilla, il riconoscimento degli animali a partire da ossa, corna e denti. Si potranno inoltre imparare i rudimenti per la coltivazione dei campi e si potranno effettuare laboratori per la costruzione di armi primordiali per la caccia quali frecce ed archi".