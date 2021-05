Alassio, iscrizioni aperte per il Campo Sole

"Le attività prenderanno il via il 28 giugno prossimo e si protrarranno fino al 27 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 16,45 e il sabato fino alle 15,45​ - prosegue Macheda - prevediamo di poter accogliere un massimo di 60 tra bambini e bambine nel mese di luglio e nel mese di agosto. La base sarà il plesso scolastico di Via Neghelli, ma anche quest'anno, grazie anche al servizio di trasporto messo in essere dagli uffici, sono previste, tra le altre cose, attività di animazione presso la spiaggia del Circolo Nautico al Mare di Alassio, al Porto Luca Ferrari Il binomio Comune di Alassio-CNAM che da sempre contraddistingue l'arte e la capacità velica alassina, prosegue con questo il servizio per la nostra Comunità ove i nostri ragazzi apprenderanno nel migliore dei luoghi i primi insegnamenti della Vela, sport alassino per antonomasia. In taluni casi si dovrà ricorrere alla turnazione delle attività per evitare gli assembramenti, ma i ragazzi e le ragazze saranno coinvolti e seguiti con l'attenzione che il particolare momento richiede".