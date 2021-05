Meteo, l'anticipo d'estate verso la conclusione: dal fine settimana torna l'instabilità

L'alta pressione delle Azzorre punta verso l’Europa settentrionale lasciando a nord est aperta la porta della Bora ad irruzioni di aria instabile, con abbassamento delle temperature, temporali e venti orientali. Viene quindi almeno per il momento archiviata questa prima fiammata estiva già parzialmente da domenica.

Al nord ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, venerdì 28, fino a domenica 30 maggio cielo irregolarmente nuvoloso oggi, nubi irregolari domani cumuliformi nel pomeriggio e temporali in serata. Ancora piovaschi domenica mattina con termometro in discesa sui valori massimi.

Minime in pianura intorno ai 13-14°C e massime sui 19-24°C. Al mare minime intorno ai 13-18°C e massime sui 17-24°C, in rialzo da domenica.

In pianura venti moderati da Nord Ovest in rotazione a ovest domani, sabato 29 maggio. Al mare venti moderati forti oggi da nord ovest in rotazione a sud est domani.

Da lunedì 31 maggio cielo irregolarmente nuvoloso con temporali e piovaschi.

