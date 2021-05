Stellanello, al via il nuovo servizio di raccolta differenziata

Anche nel comune di Stellanello sta per iniziare il nuovo servizio di raccolta differenziata e molti utenti si sono già recati nelle varie frazioni per ritirare il proprio kit per la raccolta differenziata.

“Sono già oltre 300 i cittadini che sono venuti a prendere i sacchi codificati, le chiavi oppure i mastelli in base alla loro abitazione e quindi al loro relativo servizio -ci racconta il sindaco di Stellanello Claudio Cavallo - Il servizio infatti inizierà dal 1 giugno ed è quindi estremamente importante che tutti cittadini si rechino a ritirare il proprio materiale e ad ascoltare le informazioni che lo staff della distribuzione di Egea e Proteo hanno organizzato: non solo quindi gli strumenti materiali per far bene la raccolta differenziata, ma anche le informazioni necessarie per implementare la percentuale di raccolta e arrivare così, entro breve, al valore minimo del 65% imposto dalla legge”.

Oggi, venerdì 28 maggio, lo staff di Egea composto da Susanna Manuele e Fabio Rossetto, sarà presente presso la frazione di San Vincenzo dalle ore 15:00 alle ore 20:00 mentre sabato ci sarà una distribuzione straordinaria per tutti coloro che ancora non avessero ritirato il kit, presso l’area manifestazioni di fronte al comune dalle ore 9:00 alle 12:00.