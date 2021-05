Coronavirus, 4 nuovi casi nel savonese ma sale lievemente il tasso di positività in regione (2%)

Sono 67 i nuovi positivi al Covid-19 oggi nella nostra regione, a fronte di 3.335 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.418 antigenici rapidi),per una percentuale di positività pari al 1,6%.

In provincia di Savona sono 4 i nuovi positivi, mentre nell'imperiese sono 13, 46 complessivamente nell'Asl3 e nell'Asl 4 tra area metropolitana di Genova e Tigullio, 4 a Spezia.

Un solo decesso segnalato oggi, avvenuto all'ospedale di Sanremo.

DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.283.374 (+3.335)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 318.880 (+2.418)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.595 (+67)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.862 (-47)

Casi per provincia di residenza

Imperia 298 (-4)

Savona 395 (-15)

Genova 1.569 (-11)

La Spezia 424 (-16)

Residenti fuori regione o estero 68 (-2)

Altro o in fase di verifica 108 (+1)

Totale 2.862 (-47)

Ospedalizzati: 163 (-15); 37 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 27 (-4); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 32 (+1); 7 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 31 (-3); 13 (-) in terapia intensiva

Galliera - 14 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - nessun ricoverato

Asl 3 - 29 (-4); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 6 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 24 (-3); 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.106 (-26)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 95.416 (+113)

Deceduti: 4.317 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 432 (-9)

Asl 2 - 151 (-7)

Asl 3 - 612 (+8)

Asl 4 - 112 (-34)

Asl 5 - 342 (-57)

Totale - 1.649 (-99)

Dati vaccinazioni 28/05/2021 alle ore 16

Consegnati (fonte governativa): 974.550

Somministrati: 927.495

Percentuale: 95%

- Vaccini a mRNA (Comirnaty Moderna) - totale dosi 127.686; nelle ultime 24 ore 2.093; di cui seconda dose 52.364.