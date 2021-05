Quiliano, in biblioteca arriva lo scaffale della farmacia letteraria

Sabato 29 maggio 2021 presso la Biblioteca A. Aonzo di Quiliano verrà inaugurato lo scaffale della farmacia letteraria, rimedi naturali letterari per ogni tipo d'affanno. La presentazione è a cura di Brunella Nari, psicoterapeuta e del vice sindaco e insegnante Nadia Ottonello.

Il presidio del Libro di Savona in collaborazione con la biblioteca di Quiliano, ha ideato un percorso di narrativa ispirata ai principi della biblioterapia per cui ogni storia narrata può essere un valido aiuto alla consapevolezza di sé, degli altri, della vita. Lo Scaffale presenterà alcuni titoli riguardanti due tematiche trasversali nella vita quotidiana: Compresse di consapevolezza per separazioni difficili e Pillole di coraggio per famiglie imperfette.

I libri vogliono essere una suggestione narrativa per affrontare il difficile e complesso processo di elaborazione di una crisi di coppia, di un divorzio o le tematiche complesse di una “famiglia imperfetta”. Ogni testo sarà corredato, proprio come i medicinali, da un “bugiardino” che contiene indicazioni, effetti collaterali, posologia. L’evento potrà essere seguito tramite diretta Facebook su “Quilianonline” alle ore 10.00 di sabato 29 maggio 2021.